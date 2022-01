बीच मैच में फैंस ने की बेहद शर्मनाक हरकत, खिलाड़ियों पर ही बाहर से फेंकी बोतलें

नई दिल्ली: किसी भी खेल में अक्सर फैंस का बहुत अहम रोल रहता है. चाहे वो क्रिकेट हो या फिर फुटबॉल, मैदान के बाहर बैठे प्रशंसक हमेशा अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हैं. लेकिन कई बार यही फैंस खेल को शर्मसार भी कर देते हैं. ऐसा ही कुछ आर्सेलन और मैनचेस्टर सिटी के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में देखने को मिला है.

आर्सनल के प्रशंसक प्रीमियर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के शनिवार को यहां खेले गए मैच में अपनी टीम के खिलाफ निर्णायक गोल होने के बाद भड़क गए और उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ियों पर प्लास्टिक की बोतलें फेंकी. सिटी ने वापसी करके 2-1 से जीत दर्ज की जो उसकी प्रीमियर लीग में लगातार 11वीं जीत है.

Toilet rolls and bottles thrown by Arsenal fans as Rodri leads City celebrations in front of them after what could be an injury time winner

City turned it around to lead 2-1 #ARSMCI pic.twitter.com/SSXtfsOSYG

— Rob Harris (@RobHarris) January 1, 2022