Asian Games: भारत के खाते में एक और गोल्ड, Jyothi Surekha Vennam ने लगाया सोने पर निशाना

Women’s individual Compound Archery: चीन के हांगझोऊ में हो रहे एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. वूमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में ज्योति सुरेखा वेन्नम (Jyothi Surekha Venna) नें गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने इवेंट के फाइनल राउंड में साउथ कोरिया (South Korea) की तीरंदाज सो चेवोन (So Chaewon) को 149-145 से हराया है. इसके साथ ही ज्योति ने मेडल की हैट्रिक भी लगाई क्योंकि इससे पहले वो वूमेंस और मिक्स्ड डबल इवेंट में सोना जीता है.

Team India continues their impressive performance in Hangzhou as Vennam Jyothi Surekha defeated So Chaewon from Team Republic of Korea in Archery, Compound Women's Individual event to get today's first medal at Hangzhou Asian Games.

तीरंदाजी में लहराया भारत का परचम

ज्योति सुरेखा का ये मेडल इस एशियन गेम्स (Asian Games) में तीरंदाजी में भारत का 7वां मेडल है. भारत के कई अन्य खिलाड़ी ने भी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. इस बार भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

Thank you madam for your wishes and support https://t.co/dgMOlGRFa8

Compound Archers Pravin Ojas Deotale (#KheloIndiaAthlete) and @archer_abhishek win the GOLD and SILVER respectively at the #AsianGames2022.

This is the 8th and 9th medal for India and the 6th Gold medal in Compound Archery

… pic.twitter.com/BYFcQmSl5k

— SAI Media (@Media_SAI) October 7, 2023