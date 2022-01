Ajaz Patel ने जीता ICC Player of the Month Award, भारत के इस प्लेयर का ख्वाब टूटा

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड (New Zealand) के स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने दिसंबर 2021 के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' अवार्ड (ICC Player of the Month Award) पर कब्जा जमाया.

एजाज को क्यों मिला ये अवॉर्ड?

भारतीय मूल के कीवी स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) को मुंबई (Mumbai) में टीम इंडिया (Team India) के खिलाफ टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट हासिल करने के लिए ये अवॉर्ड दिया गया.

Ajaz Patel voted ICC Men's Player of the Month for December 2021https://t.co/67rG3h1AiA — ICC Media (@ICCMediaComms) January 10, 2022

एजाज ने किया था करिश्मा

मुंबई (Mumbai) में जन्मे कीवी गेंदबाज एजाज पटेल (Ajaz Patel) का नाम दिसंबर में क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गया, जब उन्होंने भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए, जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद ये मुकाम हासिल करने वाले टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी बन गए. बाएं हाथ के स्पिनर ने पिछले महीने में सिर्फ एक टेस्ट खेला, लेकिन उन्होंने 16.07 की औसत से 14 विकेट लिए थे.



इन प्लेयर्स का ख्वाब चकनाचूर

न्यूजीलैंड (New Zealand) के एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) का ख्वाब चकनाचूर कर दिया. इन दोनों को भी इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था.



मयंक के हाथों से फिसला अवॉर्ड

मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को दिसंबर 2021 में काफी वक्त के बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में वापसी का मौका मिला था जिसे उन्होंने जमकर भुनाया. मुंबई और सेंचुरियन में दो टेस्ट मैचों में उन्होंने 69.00 की औसत से 276 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक और एक शतक शामिल है. इसके बावजूद वो 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' अवार्ड नहीं जीत पाए.

यह भी पढ़ें- लाबुशेन ने लिए भारत के बेस्ट बल्लेबाज-गेंदबाज के नाम, इनसे थर थर कांपती है विरोधी टीमें

कानपुर में मयंक ने लगाई थी सेंचुरी

कानपुर (Kanpur) में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्र\ पर समाप्त होने के बाद, भारत ने मुंबई में न्यूजीलैंड को 327 रनों से हरा दिया था और मयंक इस जीत के हीरो थे, क्योंकि उन्होंने दोनों पारियों में 150 और 62 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने भारत में पहली बार किले सेंचुरियन को तोड़ने में भी अहम रोल अदा किया.



मिचेल भी थे अवॉर्ड के दावेदार

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के लिए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने बल्ले और गेंद दोनों के कमाल दिखाया और महज 12 दिनों के खेल में एशेज जीत लिया था. सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में उन्होंने 19.64 के औसत से 14 विकेट लिए और 58.50 की औसत से 117 रन बनाए और इस आईसीसीई अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हुए.