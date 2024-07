इंग्लैंड पहुंचते ही धोनी के खिलाड़ी ने किया धमाका, डेब्यू मैच में बल्ले से मचाया गदर, टीम इंडिया से है बाहर

दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे करीब एक साल से टीम इंडिया से बाहर से बाहर चल रहे हैं. वह आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं. महेंद्र सिंह धोनी जब इस टीम के कप्तान थे तो उन्होंने रहाणे को खरीदा था. इस बल्लेबाज ने धोनी के भरोसे को सही साबित किया. हालांकि टीम इंडिया से लगातार बाहर रहने के कारण वह अब इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहे हैं.

इंग्लैंड में कर दिया कमाल

रहाणे ने इंग्लैंड में खेले जा रहे वन-डे कप में शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी इस पारी ने एक बार फिर से भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच उनकी चर्चा शुरू कर दी है. रहाणे इंग्लैंड के घरेलू टूर्नामेंट वन-डे कप में लेस्टरशायर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. इस टूर्नामेंट में उन्होंने नॉटिंघमशायर के खिलाफ खेले गए मैच में 60 गेंदों में 71 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस पारी में 9 चौके शामिल रहे.

टीम को दिलाई जीत

रहाणे की इस पारी की बदौलत लेस्टरशायर ने 370 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में नॉटिंघमशायर की टीम 14 ओवर में 6 विकेट पर 89 रन बनाए. बारिश के कारण उसे 14 ओवर में 105 रन का टारगेट मिला था. इस तरह लेस्टरशायर ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 15 रन से मैच को जीत लिया.

The moment Ajinkya Rahane reached his first Foxes fifty.

सोशल मीडिया पर छाए रहाणे

रहाणे के इस शानदार प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसक जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग यह कह रहे हैं कि रहाणे अभी भी भारतीय टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. उन्होंने पिछला टेस्ट जुलाई 2023 में खेला था, जबकि पिछला वनडे 2018 में खेला था. इसके बावजूद इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन यह साबित करता है कि उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है.

Can I just shock you? Ajinkya Rahane is in the runs.

71 of the finest from the Indian superstar on his Leicestershire debut.

Here's every boundary. pic.twitter.com/NIwhARcBiE

— Metro Bank One Day Cup (@onedaycup) July 24, 2024