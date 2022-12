Team India: AUS से हारकर साउथ अफ्रीका को लगा झटका, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में भारत की स्थिति मजबूत

World Test Championship Point Table: ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए, दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को पारी और 182 रनों से हरा दिया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वॉर्नर ने बेहतरीन दोहरा शतक लगाया. साउथ अफ्रीका के हारते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. वहीं, साउथ अफ्रीका टीम चौथे नंबर पर खिसक गई है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

साउथ अफ्रीका को हुआ नुकसान

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट टेबल में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले स्थान पर बनी हुई है. ऑस्ट्रेलियाई टीम 78.57 के विनिंग पर्सेंट के साथ टॉप पर काबिज है. हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती. इसी वजह से भारतीय टीम 58.93 पर्सेंट के साथ दूसरे स्थान पर है. हार से साउथ अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है और वह एक स्थान के नुकसान के साथ चौथे पर नंबर पर पहुंच गई है. अफ्रीकी टीम का विनिंग पर्सेंट अब 50 प्रतिशत है. वहीं, श्रीलंका 53.33 पर्सेंट के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है.

तीन टीमों के बीच है जंग

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्वाइंट टेबल में टॉप 2 रहने वाली टीमें ही जगह बना पाएंगी. ऑस्ट्रेलिया का लगभग पहला स्थान पक्का हो चुका है. वहीं, दूसरे नंबर के लिए भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के जंग जारी है. भारतीय टीम को अभी चार टेस्ट मैच मौजूदा चैंपियनशिप में और खेलने हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के 5, साउथ अफ्रीका के 3 और श्रीलंका के 2 मैच बाकी हैं. भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. अगर टीम इंडिया सीरीज 3-0, या 4-0 से जीत लेती, तो WTC के फाइनल में जगह बना लेगी.

More change in the World Test Championship standings following Australia's impressive victory over South Africa#AUSvSA | #WTC23https://t.co/VkEnCgRMRK

— ICC (@ICC) December 29, 2022