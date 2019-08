ऑस्ट्रेलिया के PM ने इंग्लैंड के दर्शकों को लताड़ा, कहा, 'आप एशेज को बदनाम कर रहे हैं'

लंदन: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मौरिसन ने सोमवार को एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में लॉर्डस मैदान पर की गई स्टीव स्मिथ की हूटिंग की निंदा की है. दूसरा एशेज टेस्ट मैच ड्रा रहा. चोट के कारण स्टीव स्मिथ दूसरी, पारी में बल्लेबाजी करने नही उतरे. स्टीव को पहली पारी में जोफ्रा आर्चर की गेंद सिर पर लगी थी, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ के जाना पड़ा था. जब स्मिथ दान छोड़कर जा रहे थे और जब मैदान में वापस आ रहे थे, इन दोनों समय दर्शकदीर्घा में मौजूद एक समूह ने स्मिथ पर हूटिंग शरू कर दी.

इंग्लैंड के दर्शकों ने एशेज को बदनाम किया: मौरिसन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री

मौरिसन ने अपने फेसबुक पर लिखा, 'दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा लेकिन लॉर्ड्स के दर्शकों ने स्टीव स्मिथ पर हूटिंग कर एशेज को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है. स्टीव की जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में वापसी रही है उसके बाद वह इंग्लैंड में सिर्फ सम्मान के हकदार हैं. वह चैंम्पियन हैं और इस तरह की चीजें उन्होंने अतीत में संभाली हैं.मुझे स्टीव स्मिथ पर गर्व है.'

We are not at Lord's and we are not booing Steve Smith.

He took a horrible blow to the head, and we wish him the best in his recovery. https://t.co/hEl0lKA0jx

— England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 17, 2019