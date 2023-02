IND vs AUS: मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक समेत इन खिलाड़ियों का तिलक लगवाने से इनकार, सोशल मीडिया पर लोगों का बरसा गुस्सा

Border Gavaskar Trophy Series 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर टेस्ट सीरीज 2023 का पहला मैच 9 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा. इसके लिए दोनों टीमें अपनी तैयारियों में जुटी हैं. इस मैच से पहले भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है. असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि होटल में एंट्री करने पर टीम इंडिया के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) और उमरान मलिक (Umran Malik) माथे पर तिलक लगवाने से इनकार कर देते हैं. इस पर सोशल मीडिया पर उन्हें कट्टरपंथी बताकर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

दोनों खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे लोग

दोनों खिलाड़ियों को लताड़ रहे लोगों का कहना है कि उमरान मलिक (Umran Malik) और सिराज (Mohammad Siraj) को देश ने इतना कुछ दिया. उन्हें सिर-माथे पर बिठाया. इसके बावजूद वे आज भी मजहब के प्रति इतने कट्टर हैं कि स्वागत में माथे पर तिलक लगवाना तक गवारा नहीं करते हैं. कई लोग मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक की देश के प्रति निष्ठा पर भी सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि माथे पर तिलक लगवाना भारत की संस्कृति और सम्मान देने का तरीका है. जब कोई देश की संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकता तो उससे देशभक्ति की उम्मीद क्या की जा सकती है.

वीडियो के समय की पुष्टि नहीं

यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह वीडियो शायद भारत-श्रीलंका सीरीज या भारत न्यूजीलैंड सीरीज का हो सकता है. हालांकि इस वीडियो पर अब तक भारतीय क्रिकेट टीम या बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. हालांकि अब इस वीडियो से जुड़ी कुछ और डिटेल सामने आ रही हैं. जिसने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि कई अन्य खिलाड़ियों ने माथे पर तिलक लगवाने से इनकार किया था.

वीडियो में दिख रहा है कि टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ी होटल में एंट्री करवाने पर सम्मान के साथ माथे पर तिलक लगवाते हैं. हालांकि मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj), उमरान मलिक (Umran Malik), टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य हरि प्रसाद मोहन ऐसा करवाने से इनकार कर आगे बढ़ जाते हैं.

पूरा वीडियो सामने आने से बढ़ी नाराजगी

यह कंप्लीट वीडियो सामने आने के बाद लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है. वे क्रिकेट खिलाड़ियों के इस रवैये को भारतीय संस्कृति का अपमान बताकर आलोचना कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि सबसे ऊपर देश है, उसके सम्मान के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो इन खिलाड़ियों के पुराने वीडियो शेयर कर उनका समर्थन भी कर रहे हैं.

#Video of Cricketer Mohd Siraj and Umar Malik refusing Tilak while being welcomed by hotel staff goes #Viral.#BCCI #TeamIndia #Cricket pic.twitter.com/YHG7VzXUHw

— Global_TazaNews (@Global_TazaNews) February 3, 2023