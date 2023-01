Rishabh Pant: 'आप फाइटर हो', कोच द्रविड़ ने पंत की रिकवरी के लिए मांगी दुआ; हार्दिक ने कही ये बात

Rahul Dravid On Rishabh Pant: भारत के सुपरस्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 दिसंबर की सुबह दिल्ली से रुड़की जाते हुए एक्सीडेंट हो गया. जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई. इसके बाद उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया. अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. अब कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान हार्दिक पांड्या सहित टीम के अन्य खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से पहले पंत के ठीक होने की कामना की है. इसका वीडियो BCCI ने शेयर किया है.

BCCI ने ट्वीट किया ये वीडियो

BCCI द्वारा शेयर किए गए वीडियो में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, 'हैलो ऋषभ. उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे. मेरा ये सौभाग्य रहा है कि पिछले एक साल में टेस्ट क्रिकेट में कुछ बेहतरीन पारियां खेलते हुए देख पाया हूं. तुम्हारे पास वह काबिलियत है कि तुम मुश्किल परिस्थितियों से निकल आओ.'

You are a fighter. Get well soon #TeamIndia wish @RishabhPant17 a speedy recoverpic.twitter.com/oVgp7TliUY

— BCCI (@BCCI) January 3, 2023