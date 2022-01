दक्षिण अफ्रीका के ये 4 प्लेयर बने टीम इंडिया की हार की वजह, तोड़ डाला 'विराट सेना' का ख्वाब

केपटाउन: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के हेड कोच मार्क बाउचर (Mark Boucher) ने शुक्रवार को वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज भारत के खिलाफ पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 2-1 की जीत को अपने देश की टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बेहतरीन कामयाबियों में से एक करार दिया. उन्होंने 4 ऐसे प्लेयर का नाम लिया है जिन्होंने इस सीरीज में बड़ा अंतर पैदा कर दिया.

सेंचुरियन (Centurion) में बॉक्सिंग डे (Boxing Day) में खेले गए शुरुआती टेस्ट में हारने के बाद डीन एल्गर (Dean Elgar) की अगुवाई वाली टीम ने वांडरर्स (Wanderers) और न्यूलैंड्स (Newlands) में लगातार दो मैच जीत कर जबरदस्त जज्बा दिखाया.

मार्क बाउचर (Mark Boucher) ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘इसे इस तरह से भी देखा जाए कि हमने तीनों मैच में टॉस गंवा दिया था. कुछ मीडिया सहित कई लोगों ने सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन के बाद हमारी हार की भविष्याणी की थी.’

'ये हमारी टॉप पांच जीत में से एक'

मार्क बाउचर (Mark Boucher) ने कहा, ‘पहले टेस्ट मैच को बुरी तरह से हारने के बाद वापसी करते हुए दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच को जीतना बेहद ही शानदार रहा. ये हमारी टॉप पांच जीत में से एक होना चाहिए. सीरीज से पहले हमारी जो स्थिति थी और मैदान के बाहर की बातों के बावजूद ऐसा अच्छा नतीजा हासिल करना बेहतरीन है.’

इस जीत को मनोबल बढ़ाने वाला करार देते हुए मार्क बाउचर (Mark Boucher) ने कहा, ‘जिस तरह से पूरी टेस्ट सीरीज खेली गई थी वो कठिन संघर्ष था. कुछ अच्छा क्रिकेट हुआ. ये दक्षिण अफ्रीका में खेली गई बेस्ट टेस्ट सीरीड में से एक होनी चाहिए.’

