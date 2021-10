T20 World Cup: इंग्लैंड ने लगाई जीत की हैट्रिक, ऑस्ट्रेलिया को हराने पर सेमीफाइनल की राह हुई आसान

दुबई:आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 स्टेड के ग्रुप एक मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. पहले इंग्लिश गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, इसके बाद स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर की 32 गेंद में पांच चौके और पांच छक्कों से सजी 71 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली.

बेहतरीन फार्म में चल रही इंग्लैंड (England) की टीम 6 अंक लेकर ग्रुप एक प्वाइंट्स टेबल (Points Table) में टॉप पर बरकरार है जिससे उसका नेट रन रेट +3.95 हो गया है और उसका सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन पक्का है.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) की टीम इस करारी हार के बाद दूसरे स्थान से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और चार अंक से उनका नेट रन रेट -0.627 हो गया है. टेबल में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका (South Africa) है

ऑस्ट्रेलियाई टीम खराब शुरूआत के बाद 20 ओवर में 125 रन पर सिमट गई. उसके लिए कप्तान आरोन फिंच ने मुश्किल हालात में 44 रन की पारी खेली और एशटन एगर (20) के साथ छठे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी कर ये स्कोर बनाने में मदद की.

इंग्लैंड ने जोस बटलर (71) और जेसन रॉय (22 रन) द्वारा की गई शानदार शुरूआत से 11.4 ओवर में 2 विकेट पर 126 रन बनाकर जीत दर्ज की. बटलर ने एडम जम्पा पर छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके साथ जॉनी बेयरस्टो 16 रन बनाकर नाबाद रहे.

England put on a show in Dubai to thump Australia to go of Group 1 #AUSvENG report #T20WorldCup https://t.co/ipQFAaKFO9 — ICC (@ICC) October 30, 2021