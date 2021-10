हरभजन का दावा, अब भी इस स्टार खिलाड़ी को मिल सकता है टी20 वर्ल्ड कप का टिकट

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 का घमासान जारी है. टी20 के इस लीग के बाद टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और सभी की निगाहें इस ट्रॉफी पर टिकी हुई हैं. सभी टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन कर लिया है. हालांकि आईसीसी ने 10 अक्टूबर का तक का समय दिया है और इसके बाद किसी टीम में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे. ऐसे में अभी भी भारतीय टीम में बदलाव किए जा सकते हैं. टीम के चयन में कुछ चौंकाने वाले फैसले लिए गए थे, शिखर धवन और युजवेंद्र चहल को जगह नहीं दी गई थी लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस जादूई स्पिनर को वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह दी जा सकती है.

BCCI के एक सूत्र ने साफ किया कि वरुण चक्रवर्ती के घुटनों की हालत अच्छी नहीं है, उसे दर्द होता है. ICC के नियमों के मुताबिक अभी भी भारत के पास 10 अक्टूबर तक टी20 वर्ल्ड कप की टीम में बदलाव करने का मौका है. वरुण चक्रवर्ती के चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के पास टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल होने का मौका होगा.

बोर्ड के एक सूत्र ने कहा, ‘वरूण के घुटनों की हालत बहुत अच्छी नहीं है. उसे दर्द होता है लेकिन अगर यह टी20 विश्व कप नहीं होता तो भारतीय टीम प्रबंधन उसे खिलाने का जोखिम नहीं लेता’.

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल में चहल के अच्छे प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को खरी खोटी सुनाई है. हरभजन ने चहल के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आपने हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है. इसे बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आप सही गति से गेंदबाजी करते रहें. बहुत धीमा नहीं ठीक. अभी भी आपको टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया में देखने की उम्मीद है. चैंपियन गेंदबाज’.

You have given ur best as always.. keep it up.. and make sure u keep bowling the right pace.. Not too slow OK..still hoping to see you in team India for T20 World Cup.. Champion bowler https://t.co/ZOhxlNsmhv

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 5, 2021