Mohammad Amir के बाद अब इस पाकिस्तानी महिला से भिड़े Harbhajan Singh, सरेआम अनपढ़ कहकर मचाया बड़ा बवाल

नई दिल्ली: जब से टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, तभी से क्रिकेट का माहौल काफी गरमाया हुआ है. रोज पाकिस्तान या भारत का कोई ना कोई दिग्गज कुछ ऐसा बयान या बात कह देता है जिससे काफी बवाल मच जाता है. अब टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर नए विवाद में हैं. हरभजन ट्विटर वार पर पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर से भिड़ गए. इसके बाद अब उसी देश की महिला पत्रकार से भज्जी का ट्विटर पर झगड़ा हुआ है.

बीती रात को हरभजन का सामना पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर से हो गया. आमिर ने ट्विटर पर भज्जी का मजाक उड़ाने की कोशिश की और इसके जवाब में हरभजन ने भी उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. लेकिन अब पाकिस्तान की पत्रकार इकरा नासिर ने एक वीडियो पोस्ट कर हरभजन को ट्रोल करने की कोशिश की है. दरअसल इस वीडियो में शाहिद अफरीदी हरभजन के एक ओवर में लगातार 4 छक्के मारते हुए नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान की इस पत्रकार ने हरभजन सिंह को वीडियो में टैग करते हुए लिखा, 'ये लो हरभजन सिंह, तुम्हारी यादें ताजा करने के लिए. 4 गेंदों पर 4 छक्के वो भी एक टेस्ट मैच में.' हरभजन ने भी इस पत्रकार की क्लास लेने में ज्यादा समय नहीं लिया. हरभजन ने इकरा के वीडियो के जवाब में अपना और जहीर खान का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया. इस वीडियो में अफरीदी की गेंदों पर लंबे-लंबे छक्के लग रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में भज्जी ने लिखा, 'तुम्हारे रेफरेंस के लिए अनपढ़ जर्नलिस्ट.'

इस मामले की शुरुआत पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के एक ट्वीट से हुई, जब उन्होंने यूट्यूब पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पुराने टेस्ट मैच की वीडियो क्लिप शेयर की थी. इस मैच में शाहिद अफरीदी हरभजन सिंह की लगातार 4 गेंदों पर चार छक्के लगा रहे हैं. आमिर ने इस क्लिप को शेयर करते हुए तंज कसा कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कैसे हो सकता है. फिर क्या था, हरभजन सिंह ने भी मोहम्मद आमिर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल याद दिला दी. बता दें कि फिक्सिंग के आरोप में आमिर पर पांच साल का बैन लगा था.

Lords mai no ball kaise ho gya tha ?? Kitna liya kisne diya ? Test cricket hai no ball kaise ho sakta hai ? Shame on u and ur other supporters for disgracing this beautiful game https://t.co/nbv6SWMvQl — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 26, 2021