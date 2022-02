हार्दिक पांड्या का चौंकाने वाला खुलासा, टी20 वर्ल्ड कप में मेरे साथ हुआ था ऐसा बर्ताव

नई दिल्ली: स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. हार्दिक पांड्या ने चौंकाने वाले खुलासा किया है कि टी20 वर्ल्ड कप में उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया था. हार्दिक पांड्या ने खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें टी-20 वर्ल्ड कप में एक बल्लेबाज के रूप में चुना गया था ना कि एक ऑलराउंडर के रूप में, इस दौरान कई चीजों को उन पर थोपा गया.

हार्दिक पांड्या का चौंकाने वाला खुलासा

विराट कोहली की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और हार्दिक पांड्या के चयन को लेकर काफी सवाल भी उठे थे. हार्दिक ने कहा कि उन्हें लगा कि इस टूर्नामेंट में टीम के खराब प्रदर्शन का पूरा दोष उन पर लगाया गया है. टी20 वर्ल्ड कप में जो स्थिति थी मुझे लगा कि सब कुछ मुझ पर थोपा गया है. मुझे एक बल्लेबाज के रूप में टीम में चुना गया था.

What happened in WC 2021 and looking ahead at WC 2022 | @hardikpandya7 gets candid on #BWB @R1SEWorldwide pic.twitter.com/UHXMtZDIgw

— Boria Majumdar (@BoriaMajumdar) January 31, 2022