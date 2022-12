Harsha Bhogle: हर्षा भोगले ने चुनी साल 2022 की Test Team Of The Year, सिर्फ इस एक भारतीय को दी जगह

Harsha Bhogle Test Team Of The Year 2022: भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-0 से जीतकर साल का शानदार अंदाज में अंत किया है. अब क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने साल 2022 के लिए अपनी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर चुनी है. खास बात ये है कि उन्होंने इस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज प्लेयर्स को जगह नहीं दी है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

इन ओपनर्स को दिया मौका

हर्षा भोगले ने अपनी टीम में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और वेस्टइंडीज के क्रेग ब्रेथवेट को ओपनर्स के तौर पर मौका दिया है. इन दोनों ही खिलाड़ियों ने साल 2022 में शानदार प्रदर्शन किया है. उस्मान ख्वाजा ने साल 2022 में 1080 रन बनाए. वहीं, ब्रेथवेट ने 7 मैचों में 687 रन बनाए. नंबर तीन पर उन्होंने जो रूट को रखा है. रूट ने साल 2022 में 1098 रन बनाए हैं. हर्षा भोगले ने नंबर चार के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम को जगह दी है. बाबर आजम ने साल 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 1170 रन निकले हैं.

