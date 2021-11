T20 World Cup: नेट-रनरेट के भरोसे भारत के सेमीफाइनल का टिकट, जानें कैसे होता है इसका कैल्कुलेशन

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) का सुपर 12 स्टेज अब खत्म होने वाला है. ग्रुप-1 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल में एंट्री हो चुकी है. अब मामला ग्रुप-2 में अटका जिसमें पाकिस्तान ने पहले ही अगले दौर के लिए जगह बना ली है, लेकिन भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए तगड़ी जंग चल रही है.

टीम इंडिया (Team India) को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नामीबिया (Namibia) को बड़े अंतर से हराना होगा. वहीं 'विराट सेना' को ये भी दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान (Afghanistan) अपने अगले मैच में न्यूजीलैंड (New Zealand) को कम अंतर से हराए, जिसके बाद नेट रन रेट के आधार पर भारत टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच जाए.



अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड (Afghanistan vs New Zealand) के बीच अहम मुकाबला 7 जून को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. टीम इंडिया (Team India) को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अफगान टीम का ये मैच जीतना बेहद जरूरी है.

AfghanAtalan will be up against the @BLACKCAPS in their last match of the Super12s round of the @T20WorldCup tomorrow. The game is scheduled to be played at @AbuDhabiCricket and is set to commence at 2:30 pm AFT. @ACBofficials #Afghanistan #AFGvNZ #T20WorldCup pic.twitter.com/ICeuuTvNfk

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 6, 2021