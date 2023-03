IND vs AUS: 'ड्रॉप होकर भी बच गया राहुल का टेस्ट करियर', फैंस के इन रिएक्शंस ने मचा दिया तहलका

'ड्रॉप होकर भी बच गया राहुल का टेस्ट करियर'

इंदौर में मैच शुरू होने के बाद टीम इंडिया के साथ कुछ ऐसा हुआ, जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा. लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 26 ओवर में 84 रन पर 7 विकेट हो गया है. फैंस इंदौर की टर्निंग पिच पर टीम इंडिया का ऐसा बुरा हाल देखकर क्यूरेटर को जमकर कोस रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर फैंस ने रिएक्शन्स दिए हैं कि ये केएल राहुल के लिए अच्छा ही हुआ कि वो इस टेस्ट मैच से ड्रॉप किए गए हैं. केएल राहुल की जगह इंदौर टेस्ट मैच में शामिल किए गए ओपनर शुभमन गिल भी कुछ खास नहीं कर पाए और 21 रन बनाकर आउट हो गए हैं.

Thank you Rohit bhai muje iss pitch pe na khilane keliye pic.twitter.com/IDWrwX7J1X

Happiest person today is #KLRahul after he saw the #pitch pic.twitter.com/QKKOzlZGGL

— To the stars (@Ad_astra449) March 1, 2023