Ind vs Aus: इंदौर टेस्ट में फैंस ने बताया हार का कारण! इस खिलाड़ी को बना लिया अपना निशाना

ये खिलाड़ी हो आखिरी टेस्ट से बाहर

फैंस का किसी भी खिलाड़ी को ट्रोल करने या वाहवाही देने का सबसे अच्छा माध्यम सोशल मीडिया बना चुका है. तीसरे टेस्ट में भारत की हार के बाद फैंस ने विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भारत को हार का विलेन बना दिया. फैंस केएस भरत से इतने ज्यादा खफा हैं कि उन्होंने टीम से बाहर करने की मांग कर दी है. उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है .भरत की जगह फैंस ईशान किशन को टीम में मौका देने की मांग कर रहे हैं.

KS Bharat will be selected again for the 4th test bec no one can jump more than him from behind the stumps#INDvsAUSTest pic.twitter.com/naK3tL9pxF

