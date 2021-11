NZ के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, विराट नहीं ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन हो चुका है. 16 खिलाड़ियों की इस टीम में कुछ नए और दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी गई है. जबकि टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट में रेस्ट पर रहेंगे और टीम इंडिया की कप्तानी एक दूसरा दिग्गज खिलाड़ी करने वाला है.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और पहले टेस्ट से बाहर रहेंगे. ऐसे में अजिंक्य रहाणे टीम की कमान संभालने वाले हैं. जबकि कोहली दूसरे टेस्ट से वापस लौटेंगे. बता दें कि रोहित शर्मा इस सीरीज से बाहर रहने वाले हैं. रोहित के अलावा और भी कई खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज से बाहर रहेंगे. इनमें ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह का भी नाम आता है.

BCCI announces India's squad for Tests against New Zealand: A Rahane (C),C Pujara (VC),KL Rahul, M Agarwal, S Gill, S Iyer, W Saha (WK),KS Bharat (WK),R Jadeja, R Ashwin,A Patel, J Yadav,I Sharma,U Yadav, Md Siraj,P Krishna

V. Kohli to join the squad for 2nd Test& lead the team pic.twitter.com/e9FXuPR6MR

— ANI (@ANI) November 12, 2021