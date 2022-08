IND vs PAK: ऋषभ पंत को टीम इंडिया से किया गया बाहर, ये खिलाड़ी करेगा विकेटकीपिंग

Ind vs Pak Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला है. इस मैच में टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में एक मजबूत टीम उतारी है. वहीं प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिले हैं, जिसने सभी को हैरान कर दिया है.

ऋषभ पंत को टीम से किया बाहर

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में एक बड़े मैच विनर खिलाड़ी को टीम से बाहर किया है. टीम के धाकड़ खिलाड़ी ऋषभ पंत इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है. उनकी जगह दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) विकेटकीपिंग करते नजर आएंगे.

ये है टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर

पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ पारी की शुरुआत केएल राहुल (KL Rahul) करेंगे. केएल राहुल (KL Rahul) ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की है, वह चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे थे. वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली (Virat Kohli) खेलते दिखाई देंगे. विराट कोहली (Virat Kohli) भी लंबे ब्रैक के बाद टीम में लौटे हैं. वहीं चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को जगह मिल है.

मिडिल ऑर्डर में इन्हें मिली जगह

भारत की प्लेइंग इलेवन का मिडिल ऑर्डर इस बार पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे मैच में दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) पर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी मिली है. वहीं फिनिशर के रोल में रवींद्र जडेजा (R Jadeja) जैसा ऑलराउंडर खेलता दिखाई दे सकता है.

रोहित ने इन बॉलर्स को दिया मौका

एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के ना होने से गेंदबाजों पर ज्यादा दवाब रहने वाला है. रोहित ने इस मैच में स्पिनर युजवेंद्र चहल के साथ भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar), अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) और आवेश खान (Avesh Khan) को प्लेइंग 11 में शामिल किया है.

