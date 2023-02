Asia cup 2023: एशिया कप का गुस्सा पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप पर उतारा, फिर अलापा भारत ना आने का राग

Asia Cup 2023 India vs Pakistan: एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि एशिया कप 2023 का आयोजन पाकिस्तान की धरती पर नहीं बल्कि किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाएगा. लेकिन इस बात से पाकिस्तान बिल्कुल खुश नहीं है. अब उसने वनडे वर्ल्ड कप से हटने की धमकी दी है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

मीटिंग में हुआ ये फैसला

एशिया कप की मेजबानी को लेकर बहरीन में बैठक हुई जिसके बाद पाकिस्तान से इसको शिफ्ट करने की बात भी सामने आई. वेन्यू और तारीखों पर अंतिम फैसला मार्च में सामने आएगा. लेकिन एशिया कप के शिफ्ट होने की बात से पाकिस्तान ने फिर से वनडे वर्ल्ड कप में ना खेलने की धमकी दी है.

PCB threatens not to take part in World Cup 2023 if Asia cup moves out of Pakistan: Sources

Read @ANI Story |

