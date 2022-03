IND vs SL: भारतीय ओपनर्स ने संभाला मोर्चा, रोहित-मयंक मैदान पर उतरे

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच बेंगलुरु को मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच का आज दूसरा दिन है. श्रीलंका की पूरी टीम 109 रनों पर ऑल आउट हो गई है. भारत ने पहली पारी के आधार पर 143 रनों की बढ़त ली है. भारतीय टीम ने दूसरी पारी में अभी तक 36 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए हैं. क्रीज पर अभी रोहित शर्मा (18) रन और मयंक अग्रवाल (18) रन बनाकर मौजूद हैं.

श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटक लिए हैं. उनके अलावा सभी भारतीय गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट हासिल किए हैं और अक्षर पटेल ने 1 विकेट चटकाया. श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. एंजेलो मैथ्यूज ने 43 रन बनाए. मैथ्यूज के अलावा निरोशन डिकवेला और अरविंदा डिसेलवा ही दोहरे अंक में पहुंच पाए. भारतीय गेंदबाजों ने पूरे मैच पर पकड़ बनाए रखी और श्रीलंका की पूरी टीम 109 रन ही बना सकी. इस तरह से भारत को 143 रनों की बढ़त मिल गई है.

