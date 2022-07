Ind vs WI: विंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में होंगे बड़े बदलाव, धवन इन 2 खिलाड़ियों की टीम से करेंगे छुट्टी!

Ind vs WI Odi Series: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच 24 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन (Port Of Spain) में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है, लेकिन टीम के कप्तान शिखर धवन दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकते हैं. पहले मैच में टीम के दो खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी खराब रहा था, उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है.

विकेट लेने के लिए जूझ रहा ये गेंदबाज

दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला वनडे काफी हाई स्कोरिंग था. इस मैच में दोनों ही टीमों ने 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया था. इस मैच में टीम इंडिया ने तीन तेज गेंदबाज खिलाए थे, जिसमें से युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ही इकलौते तेज गेंदबाज थे जिसके विकेट हासिल नहीं हुआ. प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की और 6.20 की इकॉनमी से 62 रन दिए, लेकिन उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली. वे इस मैच से पहले भी विकेट हासिल करने में नाकाम होते आ रहे हैं. उन्होंने आखिरी 4 वनडे मैचों में 2 विकेट ही हासिल किए है, ऐसे में दूसरे मैच में धवन उन्हें टीम से बाहर बैठा सकते हैं.

इस ऑलराउंडर ने फिर किया निराश

पहले वनडे में बतौर ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Axar Patel) को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था. अक्षर पटेल (Axar Patel) इस मैच में बिल्कुल फ्लॉप रहे. अक्षर पटेल के पास इस मैच में एक बड़ी पारी खेलने का मौका था, लेकिन वे 21 गेंदों पर 21 रनों की ही पारी खेल सके. इस पारी में उनके से बल्ले 1 चौका और 1 छक्का देखने को मिला. वहीं उन्होंने 7 ओवर गेंदबाजी करते हुए 6.14 की इकॉनमी से 43 दिए, लेकिन एक भी विकेट नहीं चटका सके. उनका ये खराब प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों से ही जारी है, ऐसे में अक्षर को भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ सकता है.

दूसरे वनडे में खेलने के बड़े दावेदार

सीरीज के दूसरे वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होने के सबसे बड़े दावेदार युवा तेज गेंदबाज आवेश खान (Avesh Khan) हैं. आवेश खान (Avesh Khan) हालिया समय में काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में वे दूसर मैच का हिस्सा बन सकते हैं. वहीं टीम के स्क्वाड में अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) भी शामिल हैं. अर्शदीप भी इस मैच में खेलने के बड़े दावेदार हैं. उन्होंने अभी तक टीम इंडिया के लिए एक भी वनडे मैच नहीं खेला है.

WI के खिलाफ टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड

शिखर धवन (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर