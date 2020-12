IND vs AUS: पहले टी20 में बीच मैच में जडेजा की जगह रिप्लेस हुए चहल, जानिए क्यों और कैसे?

कैनबरा: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में रविंद्र जडेजा को हेलमेट पर गेंद लगने के बाद उनके ‘कनकशन’ (सिर पर चोट लगना) विकल्प के तौर पर युजवेंद्र चहल उतरे. जडेजा को भारतीय पारी के आखिरी ओवर में मिशेल स्टार्क की बाउंसर से चोट लगी. वह विकेट के बीच दौड़ते हुए दर्द से कराहते दिखे. इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर ट्वीट कर दी है.

पहली पारी के आखिरी ओवर में जडेजा को आई चोट

बीसीसीआई ने ट्वीट किया ,‘‘रविंद्र जडेजा को पहले टी20 मैच में पहली पारी के आखिरी ओवर में हेलमेट पर गेंद लगी. भारत के क्षेत्ररक्षण के दौरान युजवेंद्र चहल मैदान पर उतरे. बीसीसीआई की मेडिकल टीम जडेजा की हालत पर नजर रखे हुए है.’’ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर मैच रैफरी डेविड बून से इशारों में बात करते नजर आये लेकिन यह पता नहीं चल सका है कि क्या वे चहल को उतारे जाने के बारे में बात कर रहे थे.

UPDATE: Ravindra Jadeja was hit on the helmet in the final over of the first innings of the first T20I.

Yuzvendra Chahal will take the field in the 2nd innings as a concussion substitute. Jadeja is currently being assessed by the BCCI Medical Team. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/tdzZrHpA1H

— BCCI (@BCCI) December 4, 2020