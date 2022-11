VIDEO: KL Rahul ने खड़े-खड़े लगाया 96 मीटर लंबा छक्का, भौचक्के रह गए विराट कोहली

KL Rahul Six: एडिलेड में बुधवार को खेले गए टी20 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को डीएलएस नियम के तहत 5 रनों से हरा दिया और ग्रुप में 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गया. भारतीय टीम के 184 रनों के जवाब में बांग्लादेश ने 7 ओवर में बिना विकेट गंवाए 66 रन बना लिए थे. लेकिन फिर बारिश आने के कारण खेल रोकना पड़ा.

खेल शुरू होने पर बांग्लादेश के लिए संशोधित लक्ष्य 16 ओवर में 151 रन कर दिया गया. लेकिन बांग्लादेश की टीम छह विकेट पर 145 रन ही बना सकी. विराट कोहली को उनके नाबाद अर्धशतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. कोहली ने आठ चौके और एक छक्के की मदद से 44 गेंदों में 64 रन बनाए.

लेकिन अपने दमदार प्रदर्शन से केएल राहुल ने भी दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने 32 गेंदों पर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और तीन चौके शामिल थे. इस दौरान केएल राहुल ने एक ऐसा छक्का मारा, जिस पर विराट कोहली का एक्सप्रेशन वायरल हो गया.

Expression from Virat Kohli says it all, Well played, KL Rahul. pic.twitter.com/KCUXnkEV0W

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 2, 2022