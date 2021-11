IND vs NZ: दिग्गजों को कैसे दी जाती है इज्जत, राहुल द्रविड़ ने एक 'टोपी' से कर दिया साबित

कानपुर: टीम इंडिया की तरफ से आज यानी गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर को डेब्यू का मौका मिला. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने श्रेयस अय्यर को भारत की ‘टेस्ट कैप’ सौंपी और उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए मोटिवेट किया. अय्यर भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 303वें खिलाड़ी बने.

गावस्कर ने ही क्यों दी अय्यर को टेस्ट कैप?

बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया में पिछले कुछ समय से कप्तान, कोई सीनियर खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ का सदस्य ही डेब्यू करने वाले खिलाड़ी को टेस्ट कैप देता था. लेकिन राहुल द्रविड़ ने कोच बनते ही भारतीय क्रिकेट में उस पुरानी परंपरा की फिर से शुरुआत कर दी, जब क्रिकेट के बड़े दिग्गज नए खिलाड़ियों को टेस्ट कैप देते थे.

A moment to cherish for @ShreyasIyer15 as he receives his #TeamIndia Test cap from Sunil Gavaskar - one of the best to have ever graced the game.#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/kPwVKNOkfu

