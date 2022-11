Team India: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खुलेगी इस प्लेयर की किस्मत! रोहित शर्मा ने T20 World Cup में नहीं दी थी जगह

India vs New Zealand T20 Series: T20 World Cup 2022 का बहुत ही शानदार अंदाज में समापन हो चुका है. अब सभी की निगाहें न्यूजीलैंड दौरे पर लगी हुई हैं. इस दौरे के लिए टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है. न्यूजीलैंड (New Zealand) दौरे से कई दिग्गज खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में एक स्टार खिलाड़ी की किस्मत खुल सकती है. इस प्लेयर को कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं दिया है.

रोहित ने इस प्लेयर को नहीं दिया था मौका

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने जादुई गेंदबाज युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को टी20 वर्ल्ड कप 2022 में एक भी मौका नहीं दिया. पूरे टूर्नामेंट में वह बेंच पर बैठे रहे. जबकि वह बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. उनकी गेंदों को खेलना बिल्कुल आसान नहीं है. जब वह अपनी लय में हों तो किसी भी बल्लेबाजी आक्रामण की धज्जियां उड़ा सकते हैं. वह काफी किफायती भी साबित होते हैं.

IPL 2022 में दिखाया दम

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने आईपीएल 2022 में कमाल का खेल दिखाया. उन्होंने सबसे 27 विकेट अपने नाम किए थे. वह अपने दम पर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को फाइनल में ले गए थे. जहां उन्हें गुजरात टाइटंस से हार झेलनी पड़ी थी. चहल की गुगली को बल्लेबाज आसानी से समझ नहीं पाता है और आउट हो जाता है.

हार्दिक पांड्या दे सकते हैं मौका

न्यूजीलैंड दौरे पर सेलेक्टर्स ने रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को मौका नहीं दिया है. ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग इलेवन में युजवेंद्र चहल की एंट्री करवा सकते हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक 69 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8.12 की इकॉनमी से 85 विकेट हासिल किए हैं. चहल के पास काफी प्रतिभा है, लेकिन कप्तान रोहित (Rohit Sharma) ने टी20 वर्ल्ड कप में उनके ऊपर भरोसा नहीं किया था.

