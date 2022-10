IND vs PAK: टॉस के दौरान कप्तान रोहित ने कर दी ये बड़ी गलती, फैंस भी नहीं कर पाए यकीन

India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जब टॉस के लिए मैदान पर उतरे तो उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी का न्योता दिया.

टॉस के दौरान कप्तान रोहित ने कर दी ये बड़ी गलती

रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर कमेंटेटर रवि शास्त्री को अपनी टीम की प्लेइंग इलेवन की जानकारी देने के दौरान एक बड़ी गलती कर दी. रोहित शर्मा ने रवि शास्त्री को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन की जानकारी देते हुए बताया कि आज हम 7 बल्लेबाज, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरे हैं.

रोहित ने टॉस के बाद दिया ये बयान

रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'हम पहले फील्डिंग करने जा रहे हैं. अच्छी पिच लगती है, बादल छाए रहने की स्थिति में गेंदबाजी करना हमेशा अच्छा होता है. लगता है कि गेंद थोड़ी स्विंग करेगी और हमें इसका फायदा उठाने की जरूरत है. हमारी तैयारी अच्छी रही है. हमने ब्रिस्बेन में कुछ अभ्यास मैच खेले. आज हम 7 बल्लेबाज, 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरे हैं.'

: Rohit Sharma has won the toss and Team India will field first in the #GreatestRivalry!#BelieveInBlue and watch the action unfold from #ICC Men's #T20WorldCup 2022, only on Star Sports & Disney+Hotstar#ReadyForT20WC #INDvPAK #INDvsPAK pic.twitter.com/Rj9IFPAGpt

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 23, 2022