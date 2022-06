IND vs SA, 1st T20: उमरान मलिक को नहीं मिला Playing 11 में मौका, गुस्साए फैंस के सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे कमेंट्स

IND vs SA, 1st T20: दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी20 मैच में टीम इंडिया को उसी के मैदान पर 7 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली. टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के लिए उसके खराब टीम सेलेक्शन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

उमरान मलिक को नहीं मिला Playing 11 में मौका

भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन में मौका ही नहीं दिया गया, जो बेहद गलत और हैरान करने वाला फैसला रहा. उमरान मलिक को मौका नहीं देकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और हर्षल पटेल को उतारा.

भुवनेश्वर और हर्षल पटेल की जमकर धज्जियां उड़ीं

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने तो भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल की जमकर धज्जियां उड़ाईं. दोनों ही गेंदबाजों ने 43-43 रन लुटा दिए. आवेश खान तो एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि उमरान मलिक को क्या सिर्फ बेंच पर बिठाने के लिए ही रखा गया है.

उमरान मलिक लगातार 150 KMPH की रफ़्तार से गेंदबाजी करने में माहिर

सीरीज शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि उमरान मलिक को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और हर्षल पटेल पर भरोसा जताया. उमरान मलिक की बात करें तो वह लगातार 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार से गेंदबाजी करने में माहिर हैं.

उमरान मलिक ने IPL 2022 के 14 मैचों में 22 विकेट चटकाए

उमरान मलिक ने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL 2022 के 14 मैचों में 22 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उन्होंने एक बार चार और एक बार पांच विकेट लेने का भी कारनामा किया था. आईपीएल के 15वें सीजन में उनकी धारदार गेंदबाजी को देख सभी लोग उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उमरान को मौका नहीं मिला तो ट्विटर पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

