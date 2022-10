IND vs SA मैच करीब से देखने के लिए मैदान में घुसा था सांप, अधिकारी का अनोखा बयान

India vs South Africa T20 Series: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टी20 मैच में धमाकेदार अंदाज में हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली. टीम इंडिया ने दूसरे टी20 मैच में 16 रनों से जीत दर्ज की. लेकिन भारत की जीत से ज्यादा ये मैच और कई कारणों से चर्चा में रहा. लाइव मैच के दौरान मैदान पर सांप आ गया था, जिस पर अब असम क्रिकेट संघ के सचिव देवजीत सौकिया ने बड़ा बयान दिया है.

ACA के सचिव ने दिया ये बयान

असम क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मैदान में सांप मैच का आनंद लेने पहुंचा था. मैच शुरू होने से पहले बारिश की वजह से मैच में रुकावट का अनुमान था, लेकिन सांप ने आकर महफिल लूट ली. हर गेंद पर छक्के और चौके लग रहे थे. सांप बहुत दुखी हुआ होगा जब हमारे ग्राउंड स्टाफ के बोरो जी ने उसे पकड़ लिया और उसे खेल के मैदान से बाहर कर दिया. अब उनके इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है.

Snake also reached to watch the cricket match of India and South Africa at the stadium in Guwahati.#Guwahati #Cricket #snake #SnakeAtTheStadium #INDvsSA #INDvsSAT20I pic.twitter.com/cI4cP7FRy7

— Prateek Pratap Singh (@PrateekPratap5) October 2, 2022