'ये क्या चल रहा है', सूर्यकुमार यादव को ओपनिंग करवाने पर भड़के फैंस; बताया- गलत फैसला

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करते हुए बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, जो बैकफायर कर गया. ओपनिंग में रोहित शर्मा ने अपने साथ सूर्यकुमार यादव को उतार दिया. कप्तान रोहित शर्मा का ये फैसला बेहद गलत साबित हुआ.

सूर्यकुमार यादव को ओपनिंग करवाने पर भड़के फैंस

सूर्यकुमार यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच में ओपनिंग करने उतरे, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाए. सूर्यकुमार यादव 16 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए. सूर्यकुमार यादव को ओपनिंग में उतारने पर फैंस ने रोहित शर्मा के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

What the hell is this, Ishan Kishan then Ruturaj Gaikwad then Rishabh Pant and now Suryakumar Yadav. How many openers are they going to change ?

Indian team don't know whom to play and whom not to.

Is Ashwin gonna open in the next match ?#WIvIND | #WIvsIND | #INDvWI | #T20I — Paritosh Kumar (@Paritosh_2016) July 29, 2022

India are repeating the same mistake which they did last year. KL Rahul, Kishan, Pant and now Suryakumar. Why so many people in a position? #WIvIND — Anirudh (@Anirudh_1901) July 29, 2022

They must been trying a different opening pairs to get better one, or wants Suryakumar to score more runs in PP. — Shivani (@im_Shivani_) July 29, 2022

Believe India making decision-making difficult by experimenting unnecessarily. Opening with Suryakumar Yadav wasn't needed. #WIvIND — Dixit Bhargav (@dixitbhargav09) July 29, 2022

Suryakumar Yadav opening ?! #WIvIND — Aparajita Ray (@AparajitaRay20) July 29, 2022

Suryakumar Yadav and Rohit Sharma opening for India.

New Combination trying only .Why not fix combination till T 20 World Cup 2022 ?#INDvWI #indVsWI#CricketTwitter — (@MrRamTweets) July 29, 2022

Suryakumar To Open With Rohit Sharma — Aditya _ 45_18 (@AdityaP87479342) July 29, 2022

भारतीय फैंस हैरान रह गए

भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और सलामी जोड़ी में रोहित शर्मा के साथ सूर्यकुमार यादव को देख सभी भारतीय फैंस हैरान रह गए. सूर्यकुमार यादव को वेस्टइंडीज के खिलाफ ओपनिंग करने का मौका मिला. सूर्यकुमार ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है, लेकिन ये पहला मौका था जब सूर्यकुमार यादव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे थे.

