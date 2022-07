IND vs WI: कोच राहुल द्रविड़ पर भड़के फैंस, इस खिलाड़ी को मौका नहीं देने पर मचा दिया बवाल

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में एक खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं देने पर टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ की जमकर आलोचना हो रही है. राहुल द्रविड़ को ट्विटर पर फैंस ट्रोल कर रहे हैं और भारतीय टीम मैनेजमेंट पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव के आरोप भी लगा रहे हैं.

कोच राहुल द्रविड़ पर भड़के फैंस

दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में आवेश खान को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका दिया गया और वहीं लंबे समय से बेंच गर्म कर रहे बाएं हाथ के टैलेंटेड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एक बार फिर अनदेखी की गई है. अर्शदीप सिंह ‘डेथ ओवरों’ (अंतिम ओवरों) के विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं. अर्शदीप सिंह बदल-बदल कर ‘वाइड यॉर्कर’ और ‘ब्लॉक-होल’ में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जब इस गेंदबाज को मौका नहीं मिला तो फैंस ने टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को कोसना शुरू कर दिया.

अर्शदीप बाहर क्यों बैठा है उसको खेलाओ लेफ्ट आर्म बोलर इंडिया टीम में नही है — Pankaj Aryan (@PankajA50062177) July 24, 2022

Arshdeep Singh give a very good performance in t20 debut but i dont know why is still not getting chances........So bad decision by Rahul Dravid .... — Debasis (@Debasis59806786) July 24, 2022

Arshdeep deserves more chances than this rubbish bowler Rahul Dravid as usual wasting another talent again — Shantanu (@Shantanu630) July 24, 2022

Are bhai Rahul dravid jisko chahenge vo khelega...... Shikhar kya karega ab isme — Saurabh Yadav (@Saurabhkry08) July 24, 2022

@arshdeepsinghh more strong then avesh . Shame on you selection guys and rahul dravid — karanveer kaleka (@aBluebird69) July 24, 2022

That is the rahul dravid philosophy — raghava (@RaghavaTWeet) July 24, 2022

What the hell is this Avesh obsession ? There are other performers as well but the management thinks otherwise.. — Amit Singh (@ER_amitksingh) July 24, 2022

Worst team manegement, very poor — Suvendu Mondal (@suvendu0003) July 24, 2022

फैंस ने इस खिलाड़ी को मौका नहीं देने पर मचा दिया बवाल

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिले हैं. प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आवेश खान को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया. फैंस चाहते थे कि कृष्णा की जगह मैच में अर्शदीप को शामिल किया जाए. अर्शदीप को मौका नहीं मिलने पर फैंस भड़क उठे और हेड कोच राहुल द्रविड़ के डिसिशन पर सवाल खड़े करने लगे.

डेथ ओवरों में अच्छा प्रदर्शन

अर्शदीप सिंह आईपीएल 2022 के दौरान डेथ ओवरों में पंजाब किंग्स के लिए एक शानदार गेंदबाज रहे हैं. अर्शदीप सिंह की 7.31 की इकॉनमी रेट इस चरण के सभी गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं. डेथ ओवरों में वह यॉर्करों के साथ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. अर्शदीप सिंह दबाव की परिस्थितियों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अर्शदीप सिंह दबाव में भी शांतचित बने रहते हैं और डेथ ओवरों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे ​​पता चलता है कि अर्शदीप सिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर