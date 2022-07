India vs West Indies: भारतीय ड्रेसिंग रूम में आया ये दिग्गज खिलाड़ी, कप्तान धवन ने देखते ही लगा लिया गले

India vs West Indies: भारतीय टीम ने पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज (West Indies) को 3 रनों से हरा दिया. इस मैच में भारत के गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का खेल दिखाया. उसके बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा आए, जिन्होंने बातों से सभी का दिल जीत लिया.

ये दिग्गज पहुंचा ड्रेसिंग रूम

टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बेहद खास मेहमान आए. कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के अनुरोध पर ब्रायन लारा भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे. लारा ने अपना ज्यादातर समय भारतीय कप्तान शिखर धवन और युजवेंद्र चहल के साथ बिताया. लारा मैच में हाफ सेंचुरी लगाने वाले श्रेयस अय्यर से भी बात करते दिखे. खिलाड़ियों ने उनसे 15 मिनट बात की.

Look who came visiting the #TeamIndia dressing room

The legendary Brian Charles Lara! #WIvIND | @BrianLara pic.twitter.com/ogjJkJ2m4q

— BCCI (@BCCI) July 23, 2022