IND vs PAK: टीम इंडिया ने 'महामुकाबले' के लिए शुरू की तैयारी, मौसम को लेकर भी है एक बढ़िया खबर

Team India Practice Session at Melbourne : भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 राउंड के अपने पहले मुकाबले के लिए तैयारी शुरू कर दी है. मेलबर्न में भारत के सामने 23 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की कड़ी चुनौती होगी. मैच से पहले बीसीसीआई ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेते दिख रहे हैं.

बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर

बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक तस्वीर शेयर की. यह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की है. बीसीसीआई ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'हम एमसीजी में हैं, भारत-पाकिस्तान मैच से पहले अपने शुरुआती ट्रेनिंग सेशन में.' भारतीय क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज 23 अक्टूबर यानी आगामी रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी.

फैंस के लिए अच्छी खबर

भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले को लेकर फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी है. मेलबर्न में मौसम के चलते कुछ फैंस को चिंता भी है. ऐसा अनुमान है कि रविवार को मेलबर्न में बारिश हो सकती है. मैच पर भी रद्द होने की आशंका तक के बादल छाए हैं. इस बीच अच्छी खबर है कि मेलबर्न में शुक्रवार सुबह बारिश नहीं हुई. हालांकि आसमान में बादल छाए हुए थे.

We're here at the MCG for our first training session ahead of #INDvPAK pic.twitter.com/S7QRQ8G21K

— BCCI (@BCCI) October 20, 2022