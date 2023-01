Indian Cricket: टीम इंडिया का ये दिग्गज कभी भी कर सकता है संन्यास का ऐलान! जिता चुका है ICC ट्रॉफी

Shikhar Dhawan Not in Indian Team for NZ Series : भारतीय सेलेक्टर्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की क्रिकेट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. शुक्रवार रात टीम की घोषणा की गई जिसमें दोनों फॉर्मेट के अलग-अलग कप्तान बनाए गए हैं. वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा को जबकि टी20 फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई है. इस बीच एक दिग्गज को निराशा हाथ लगी जो देश को आईसीसी ट्रॉफी तक जिता चुका है.

धवन को नहीं मिला मौका

भारत के स्टार ओपनर और टीम की कप्तानी तक संभाल चुके शिखर धवन को सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है. वह काफी वक्त से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं लेकिन हाल में उन्हें वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई थी. न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल नवंबर में खेली गई वनडे सीरीज में धवन ही कप्तान थे लेकिन अब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है.

लगातार दो सीरीज से हैं बाहर

37 साल के शिखर धवन इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का भी हिस्सा नहीं बनाए गए थे. इतना ही नहीं, बांग्लादेश दौरे पर वह लय में नजर नहीं आए. उन्होंने तब तीन वनडे मैचों में कुल 18 रन (3,8,7) बनाए. वह पिछली पांच पारियों में कुल 49 रन ही बना पाए हैं. उन्होंने साल 2011 में टी20 के जरिए अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था.

ICC चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज थे धवन

घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले शिखर धवन 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी रहे. तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचते हुए खिताब जीता था. भारत ने बर्मिंघम में खेले गए फाइनल मैच में इंग्लैंड को 5 रन से हराया था. धवन ने रोहित के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने 24 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्के की मदद से 31 रन का योगदान दिया था. धवन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 363 रन बनाए थे.

शानदार है धवन का करियर

शिखर धवन ने टीम इंडिया की तरफ से तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने भारत के लिए 34 टेस्ट मैचों में 2315 जबकि 167 वनडे में 6793 रन बनाए हैं. इसके अलावा धवन ने 68 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 1759 रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धवन के नाम 8499 रन दर्ज हैं.

