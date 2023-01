Team India: तीसरे वनडे से पहले बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे ये खिलाड़ी, पंत के लिए मांगी दुआ

India vs New Zealand 3rd ODI: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पहले ही जीत चुकी है. अब टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्मारती में शामिल हुए. इसमें सूर्यकुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के अलावा सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य भी हैं.

बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी

तीसरे वनडे मैच से पहले भारतीय खिलाड़ी उज्जैन में मंदिर में भस्मारती में शामिल हुए. टीम इंडिया के खिलाड़ी पारंपरिक पोशाक पहने नजर आए और आम लोगों के बीच बैठकर भस्मारती देखी. इस दौरान सूर्यकुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव शिव भक्ति में डूबे नजर आए.

Madhya Pradesh Indian cricketers Suryakumar Yadav, Kuldeep Yadav, and Washington Sundar visited Mahakaleshwar temple in Ujjain and performed Baba Mahakal's Bhasma Aarti. pic.twitter.com/nnyFRLMbfa

— ANI (@ANI) January 23, 2023