IPL 2019: 'कैप्टन कूल' ने खोया आपा, मैदान में अंपायर से बहस करने जा पहुंचे; देखें VIDEO

जयपुर: मिशेल सेंटनेर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को राजस्थान रॉयल्स (RR) पर चार विकेट से जीत दिलाई लेकिन इस मैच में संभवत: पहली बार ‘कैप्टन कूल’ महेंद्र सिंह धोनी आपा खोते नजर आये. जीत के लिये 152 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई ने छठे ओवर में चार विकेट 24 रन पर गंवा दिये थे. इसके बाद अंबाती रायुडू और महेंद्र सिंह धोनी ने 95 रन की साझेदारी करके टीम को मैच में लौटाया. रायुडू 47 गेंद में 57 रन बनाकर 18वें ओवर में आउट हुए.

चेन्नई को आखिरी ओवर में 18 रन की जरूरत थी और बेन स्टोक्स की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने छक्का लगा दिया. अगली गेंद नो बाल रही और तीसरी गेंद पर धोनी बोल्ड हो गए. चौथी गेंद नो बाल करार दी गई जिसे बाद में वापिस ले लिया गया और अप्रत्याशित रूप से धोनी संभवत: पहली बार मैदान में उतरकर अंपायरों से बहस करते दिखे. अगली गेंद पर दो रन बने और आखिरी गेंद पर मिशेल सेंटनेर ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई.

Save this video clip for ages to come, cuz after the discovery of black hole this week, this is an another rarest of rare picture in the history of mankind- "THE ANGRY DHONI"!!!#RRvCSK pic.twitter.com/mEIi65jAVb

— Shashank Sneham (@shashank_sneham) April 11, 2019