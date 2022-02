IPL ऑक्शन में 10 गेम चेंजर प्लेयर्स पर होगी पैसों की बारिश, खरीदने के लिए होगी जंग!

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के खिलाड़ियों की नीलामी लिस्ट आ चुकी है. 12 और 13 फरवरी को बेंग्लुरू में दो दिन तक चलने वाली इस नीलामी में हर खिलाड़ी की किस्मत का फैसला फ्रेंचाइजी करेंगी. आईपीएल का ये 15वां सीजन होगा जो बेहद बड़ा होगा क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट के कई बड़े स्टार्स इस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे. आईपीएल दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है. यहां दर्शकों को रोमांच, उत्साह मैदान पर देखने को मिलता है.

12 और 13 फरवरी को होने वाले आईपीएल मेगा ऑक्शन में 590 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनमें 228 कैप्ड खिलाड़ी हैं तो वहीं 355 खिलाड़ी अनकैप्ड हैं. इसके अलावा 7 खिलाड़ी यहां एसोसिएट नेशन्स की तरफ से होंगे. इस नीलामी में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनपर पैसों की बारिश हो सकती है तो वहीं कई नए खिलाड़ी भी हैं जिनकी किस्मत पलट सकती है. वहीं, 10 ऐसे खिलाड़ी हैं, जो आईपीएल मेगा ऑक्शन के बाद मालामाल हो सकते हैं. ये खिलाड़ी घातक गेंदबाजी और आतिशी बल्लेबाजी में माहिर हैं.

आईपीएल रिटेंशन में कई धाकड़ प्लेयर्स को टीमों ने रिटेन नहीं किया है. ऐसे में इन प्लेयर्स का आईपीएल मेगा ऑक्शन में उतरना तय है. मेगा ऑक्शन में कई ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, जो इस नीलामी में बड़ी रकम ले जा सकते हैं. इनमें श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, क्विंटन डीकॉक, पैट कमिंस, कैगिसो रबाडा, ट्रेंट बोल्ट, डेविड वॉर्नर, फॉफ डुप्लेसिस. ये प्लेयर्स अपने दम पर मैच का नक्शा बदलने के लिए जाने जाते हैं. नीलामी में इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए टीमों के बीच जंग देखने को मिल सकती है. इन सभी खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है.

