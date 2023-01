IND vs NZ: टीम इंडिया में अचानक हुई इस खतरनाक बल्लेबाज की एंट्री, तलवार की तरह चलाता है बल्ला

IND vs NZ, 2023: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा एक खतरनाक खिलाड़ी की टीम इंडिया में एंट्री करवाएंगे, जो तलवार की तरह बल्ला चलाता है. इस खिलाड़ी के टीम इंडिया में आने से न्यूजीलैंड की टीम भी दहशत में होगी. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 18 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा.