Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह का पांच साल पुराना ट्वीट वायरल, 'कमबैक' को लेकर कही थी बड़ी बात

Jasprit Bumrah Old Tweet on Comeback: टीम इंडिया के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह चोट के कारण मैदान से दूर हैं. उन्होंने हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से वापसी की लेकिन वह चोट के कारण टीम से बाहर हो गए. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में वह हिस्सा नहीं बन पाएंगे और टी20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर संशय बरकरार है. इस बीच उनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है.

चोट के कारण SA सीरीज से बाहर

पेसर बुमराह बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण टीम से बाहर हैं. बीसीसीआई ने पुष्टि कर दी है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. वह सीरीज के पहले मैच में भी नहीं खेले थे. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल कर लिया गया गै. बीसीसीआई ने भले ही अभी तक टी20 वर्ल्ड कप में उनकी उपलब्धता को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें पूरी तरह फिट होने में कम से कम 4-6 महीने लग सकते हैं.

पांच साल पुराना ट्वीट वायरल

बुमराह का पांच साल पुराना एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने तब वापसी को लेकर ट्वीट किया था. साल 2016 में डेब्यू करने वाले बुमराह ने 28 अगस्त 2017 को एक ट्वीट किया था. उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा- कमबैक हमेशा सेटबैक से बड़ा होता है. बुमराह ने अभी तक 30 टेस्ट, 72 वनडे और 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 128, वनडे में 121 और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में 70 विकेट हैं.

The comeback is always greater than the setback pic.twitter.com/eKKJGF0SPk

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) August 27, 2017