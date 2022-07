India vs West Indies: इस दिग्गज की भविष्यवाणी, पहले ODI मैच में शिखर धवन के साथ ये खिलाड़ी करेगा ओपनिंग

India vs West Indies: शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. विंडीज दौरे पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को आराम दिया गया है. ऐसे में भारतीय मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, लेकिन अब भारत के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने उस खिलाड़ी का नाम बताया है, जिसे शिखर धवन के साथ ओपनिंग करनी चाहिए.

दिग्गज ने की बड़ी भविष्यवाणी

भारत के पूर्व खिलाड़ी और घरेलू क्रिकेट के स्टार क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्विटर पर बड़ी भविष्यवाणी की है. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को वनडे में डेब्यू करना चाहिए और वेस्टइंडीज टूर पर कप्तान शिखर धवन के साथ उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी के 5 पारियों में 4 शतक बनाए हैं. वहीं, ऋतुराज के उतरने पर लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन भी बना रह सकता है.

I think Ruturaj should make his ODI debut and open with Shikhar in the WI series. Ruturaj scored 4 tons in 5 inns in the Vijay Hazare Trophy, deserves a look in. Also left-right combo stays. #WIvIND

