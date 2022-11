IND vs NZ 2nd ODI Live: हेमिल्टन में भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे, थोड़ी देर में होगा टॉस

India vs New Zealand 1st ODI Live Score: भारत (Team India) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच हेमिल्टन में खेला जाएगा. टीम इंडिया फिलहाल पहला मुकाबला हारकर सीरीज में 0-1 से पीछे है. पहले मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. आपको बता दें कि इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शिखर धवन के हाथों में है.