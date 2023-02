Team India: टीम इंडिया पर अपने ही दिग्गज खिलाड़ी ने कसा तंज, क्रिकेट जगत में एक ट्वीट ने मचा दिया तहलका

खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं राहुल

भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को मौजूदा सीरीज में मौका नहीं दिया गया है. हालांकि रणजी ट्रॉफी में उनके बल्ले की धमक साफ देखने को मिल रही है और उन्होंने शतकीय पारियां खेली हैं. इसके बावजूद भी उनके लिए टीम में जगह मिल पाना बेहद मुश्किल है. इसकी प्रमुख वजह है ओपनिंग स्‍लॉट के लिए बड़ा कंपीटिशन. दरअसल, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे केएल राहुल को प्‍लेइंग-11 से बाहर किए जाने की चर्चा चल रही है. ऐसी पूरी आशंका है कि राहुल को इंदौर के होल्कर स्‍टेडियम में होने वाले मैच से बाहर किया जाए.

मयंक के ट्वीट ने मचाया तहलका

टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को यह जानकारी है कि इस वक्‍त उनके लिए प्‍लेइंग-11 में जगह बना पाना मुश्किल है. उन्‍होंने बुधवार रात एक ट्वीट के जरिए चयनकर्ताओं को सख्त संदेश देने की कोशिश की. मयंक ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बैट के साथ कुछ छिपाते नजर आ रहे हैं. बैट के एक तरफ नंबर लिखे हैं जबकि दूसरी तरफ लाइन बनी हुई हैं.

Who else decided the batting order like this? #nostalgia pic.twitter.com/Emh5qgHTQo

— Mayank Agarwal (@mayankcricket) February 22, 2023