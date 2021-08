भारत के हाथों इंग्लैंड टीम की फजीहत पर भड़के माइकल वॉन, ट्विटर पर निकाली भड़ास

नई दिल्ली: भारत के हाथों अपनी ही घरती पर पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की फजीहत हुई, जिस पर पूर्व अंग्रेज कप्तान माइकल वॉन जमकर भड़के हैं. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम नॉटिंघम टेस्ट की पहली पारी में 183 रनों पर ढेर हो गई. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4, मोहम्मद शमी ने 3, शार्दुल ठाकुर ने 2 जबकि मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया.

इंग्लैंड टीम की फजीहत पर भड़के माइकल वॉन

इंग्लैंड के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पूर्व अंग्रेज कप्तान माइकल वॉन जमकर भड़के हैं और ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली है. वॉन ने ट्विटर पर लिखा, 'इंग्लैंड ऑलआउट हो गई, अब लोग द 100 को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे. बकवास... काउंटी क्रिकेट की तैयारियों के साथ जब न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ऑलआउट हुई थी, तब द हंड्रेड को किसी ने जिम्मेदार नहीं ठहराया. यह बहुत आसान बहाना है, खिलाड़ियों का क्या? जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए.'

England get bowled out … Blame the 100 seems to be the excuse !!!! Utter rubbish … No one mentioned blaming the 100 when they were bowled out against NZ after weeks of county cricket prep … its such an easy excuse … what about players maybe not being good enough ? #ENGvsIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) August 4, 2021