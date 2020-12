Australia को बड़ा झटका, Mitchell Starc टी-20 सीरीज से हुए बाहर

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में टी-20 सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है. इस मुकाबले से पहले मेजबान टीम के लिए बुरी खबर आई है. इस टीम के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc)निजी कारणों से टी-20 सीरीज से बाहर हो गए है.

"There is nothing in the world more important than family ... We will give Mitch all the time he needs and welcome him back into the squad with open arms whenever he feels the time is right for him and his family." - Justin Langer

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 5, 2020