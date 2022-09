Asia Cup 2022: पाकिस्तानी खिलाड़ी बाज ही नहीं आ रहे... अब पूर्व कप्तान ने उड़ाया अश्विन का मजाक

Mohammad Hafeez on R Ashwin, IND vs PAK : पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने बड़बोलेपन से बाज ही नहीं आ रहे हैं. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज को तो कई बार भारतीय फैंस लताड़ लगा चुके हैं, इसके बावजूद वह उल्टे-सीधे बयान देते रहते हैं. हफीज ने अब भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा है कि एशिया कप में अश्विन को प्लेइंग-XI में अभी तक मौका नहीं मिला जबकि युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई खेल रहे हैं. उन्होंने आठ साल बाद एशिया कप के ही मैच का जिक्र करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया.

अश्विन को अभी तक नहीं मिला मौका

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने एशिया कप में अभी तक रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग-XI में ना चुने जाने का जिक्र किया. युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई बतौर स्पिनर अभी तक खेले लेकिन अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन बेंच पर बैठे हैं. उन्होंने आठ साल पुराना एक वीडियो भी शेयर किया. यह भारत-पाकिस्तान मैच का ही वीडियो है जो 2014 एशिया कप में खेला गया था. तब भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी.

हफीज ने आठ साल पुराने मैच का किया जिक्र

हफीज ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. वह पीटीवी स्पोर्ट्स से बातचीत करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में हफीज ने कहा, 'शाहिद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया. वो जो 2014 के एशिया कप में आपने लगातार छक्के लगाकर मैच फिनिश किया ना, ये उसी का असर है.' उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘अश्विन हाल के दिनों में नियमित तौर पर क्यों नहीं खेल रहे हैं. शाहिद अफरीदी को इसका क्रेडिट जाता है.’

Why Ashwin not playing regularly in recent past #PAKvIND matches. Credit to @SAfridiOfficial Boom Boom master strokes in #AsiaCup2014 pic.twitter.com/0MjjUFJ4ia

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) September 5, 2022