ताबड़तोड़ रिटायरमेंट...36 घंटे में तीसरे पाकिस्तानी प्लेयर ने लिया संन्यास, सबसे लंबे कद के क्रिकेटर ने चौंकाया

Mohammad Irfan Retires: पाकिस्तान क्रिकेट में संन्यास का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा. 36 घंटे के अंदर तीन खिलाड़ियों ने खेल को अलविदा कह दिया. ऑलराउंडर इमाद वसीम और तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के बाद अब सात फुट एक इंच लंबे तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने 2019 में पाकिस्तान के लिए अपना अंतिम इंटरनेशनल मैच खेला था.

पाकिस्तान के लिए खेले 86 मैच

इरफान के संन्यास से पाकिस्तान को कोई खास परेशानी नहीं होगी. वह लंबे समय से टीम के प्लान में नहीं हैं. हाल ही में उन्होंने प्रेसिडेंट्स कप में खान रिसर्च लैबोरेटरीज का प्रतिनिधित्व किया था. यह पाकिस्तानी लिस्ट ए प्रतियोगिता है. बाएं हाथ के इस लंबे कद के गेंदबाज को अब तक का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर माना जाता है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 में 86 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया. 2010 के दशक के मध्य से लेकर शुरुआत तक वह टीम के तेज गेंदबाजों का अहम हिस्सा रहे.

इरफान ने क्या कहा?

इरफान ने कहा, "मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. मैं अपने साथियों, कोचों को शुक्रिया कहना चाहता हूं. प्यार, उत्साह और अविस्मरणीय यादों के लिए धन्यवाद. मैं उस खेल का समर्थन और जश्न मनाना जारी रखूंगा जिसने मुझे सब कुछ दिया है.''

I have decided to retirement from international cricket.I want to express my deepest gratitude to my teammates, coaches,Thank you for the love, the cheers, and the unforgettable memories.and I will continue to support and celebrate the game that has given me everything zindabad

— Mohammad Irfan (@M_IrfanOfficial) December 14, 2024