'आप सबसे खराब स्पोर्ट्स पर्सन...', हारिस रऊफ विवाद में मोहम्मद रिजवान ने लिया भारत का नाम, लोगों ने लगा दी क्लास

Haris Rauf Clash Controversy: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ अमेरिका में एक फैन से उलझ गए. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो गया. इसके बाद जमकर विवाद हुआ. हारिस अपनी वाइफ मूजना मसूद मलिक के टहल रहे थे. उसी समय एक फैन ने टी20 वर्ल्ड कप में टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर ताना मारा. इसके बाद हारिस को गुस्सा आ गया और वह फैन को मारने दौड़े. हारिस को इस मामले में उनके साथी खिलाड़ियों, पूर्व खिलाड़ियों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) का साथ मिला है.

गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे: हारिस

हारिस जब फैन को मारने दौड़े तो उन्होंने कहा, 'तुम भारतीय हो?.' जवाब में फैन ने कहा कि वह भारतीय नहीं पाकिस्तानी है. तीन-चार अन्य फैंस ने रऊफ को स्थिति को और खराब करने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया.वीडियो के वायरल होने के बाद रऊफ ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि वह अपने या अपने परिवार के खिलाफ़ किसी भी तरह की गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे.

पाकिस्तान ने किया था शर्मनाक रिकॉर्ड

पाकिस्तान ने मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में निराशाजनक प्रदर्शन किया. उसने अपने अंतिम ग्रुप मैच आयरलैंड के खिलाफ तीन विकेट से मामूली जीत के साथ सफर को समाप्त किया. इससे पहले उसे अमेरिका और भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान ने फिर कनाडा को हराया था. वह 4 मैच में 4 अंक के साथ ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहा और सुपर-8 में नहीं पहुंच पाया. ग्रुप-ए से भारत और अमेरिका आगे बढ़ गए.

रिजवान ने लिया भारत का नाम

रऊफ का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा, "किसी को भी किसी इंसान का अपमान करने का अधिकार नहीं है. इससे कोई मतलब नहीं है कि हारिस रऊफ का अपमान करने वाला व्यक्ति पाकिस्तान से था या भारत से. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति में शिष्टाचार की कमी थी. किसी को भी किसी इंसान का अपमान करने का अधिकार नहीं है, खासकर उसके परिवार के सदस्यों के सामने. इस तरह के भयावह व्यवहार को रोका जाना चाहिए.''

It is irrelevant whether the person who disrespected Haris Rauf was from Pakistan or India. What truly matters is that this individual lacked values and manners. No one has the right to disrespect any human being, especially in front of their family members. Such appalling…

Absolutely unnecessary to mention 'India' here when that fan himself claimed he's from Pakistan.

That person admitted he was Pakistani but you had to take India's name because you're playing the same dirty PR game that you did against Shami in 2021.

You're the most disgraceful sports person ever to be born in this planet. pic.twitter.com/54wtmmd1Il

— Johns (@JohnyBravo183) June 18, 2024