Mohammad Shami: कट्टरपंथियों के निशाने पर आए मोहम्मद शमी, भगवान राम की तस्वीर की थी पोस्ट

Mohammad Shami Wishes on Dussehra: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. वह इसी साल जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में नजर आए थे. उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का हिस्सा तो बनाया गया लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के चलते वह खेल नहीं पाए. इस बीच वह अपने एक ट्वीट के कारण कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए.

शमी ने दशहरे पर दी शुभकामनाएं

मोहम्मद शमी ने सोशल मीडिया पर दशहरे की शुभकामनाएं दीं. इसी के कारण वह कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए. सोशल मीडिया पर ही कुछ यूजर्स ने उनके इस ट्वीट को धर्म से जोड़कर उन्हें बुरा-भला कहा जाने लगा. इतना ही नहीं, उन्हें नाम तक बदलने की सलाह दी जाने लगी. हालांकि शमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. शमी के इस ट्वीट को अभी तक 40 हजार से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया हैं. बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है.

भगवान राम की तस्वीर पोस्ट की

शमी ने अपने ट्वीट में भगवान राम की तस्वीर भी पोस्ट की. उन्होंने लिखा, 'दशहरा के इस पावन पर्व पर मेरी भगवान राम से यही प्रार्थना है कि वे सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता लाएं. आपको और आपके परिवार को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं.' इस ट्वीट को लेकर कुछ यूजर्स ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि उनके खिलाफ फतवा जारी हो सकता है. हालांकि कई फैंस ने उन्हें सपोर्ट भी किया है.

On the happy occasion of Dussehra, I pray that Lord Ram fills your life with lots of happiness, prosperity, and success. Happy Dussehra to you and your family. #mdshami11 #Dussehra pic.twitter.com/wsFk7M1Gj5

— Mohammad Shami (@MdShami11) October 5, 2022