Hyderabad में दिखी Mohammed Siraj की दीवानगी की इंतहा, फैंस ने बनाया बेहद ऊंचा Cutout

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs ENG Test Series) में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने कहर ढा दिया है. उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया (Team India) लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) में 7 साल बाद टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ डेब्यू टेस्ट सीरीज में 13 विकेट हासिल किए थे. अब तक इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में वो 11 विकेट चटका चुके हैं. लॉर्ड्स टेस्ट (Lord's Test) में उन्होंने दोनों पारियों में 4-4 विकेट हासिल करते हुए उन्होंने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी.



मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के होमटाउन हैदराबाद (Hyderabad) में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इस कामयाबी को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया है. इन लोगों ने सिराज का काफी ऊंचा कटआउट लगाया है जिसमें वो होठों पर उंगली रखकर सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी इस फोटो को जमकर शेयर किया है.

No prizes for guessing who this is. A cutout of our Mohammed Siraj was spotted in Hyderabad. #PlayBold #MohammedSiraj #TeamIndia pic.twitter.com/SvubBlov3B

A huge cutout of Mohammed Siraj in Hyderabad, India @mdsirajofficial #mohammedsiraj #indiavsEngland #IndvsEng pic.twitter.com/KZR1Uv6I55

टीम इंडिया (Team India) के पेसर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं. वो विकेट लेने के बाद होंठों पर उंगली रखकर जश्न मनाते हैं. उनके इस अंदाज के पीछे आलोचकों को मुंह बंद रखने का पैगाम छिपा है. सिराज ने लॉर्ड्स टेस्ट में 8 विकेट लेने के बाद भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया.



जब मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) से पूछा गया कि वो हर विकेट के बाद मुंह पर उंगली क्यों रखते हैं तो उन्होंने कहा,‘ये आलोचकों के लिए हैं जो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते आए हैं. मसलन मैं ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता तो अब मेरी गेंद उन्हें जवाब देगी. यह जश्न का मेरा नया अंदाज है.’

The short ball strategy at Lords does it again, for India!

Tune into Sony Six (ENG), Sony Ten 3 (HIN), Sony Ten 4 (TAM, TEL) & SonyLIV (https://t.co/AwcwLCPFGm ) now! #ENGvINDOnlyOnSonyTen #BackOurBoys #JonnyBairstow pic.twitter.com/T6kcIjk2nE

— Sony Sports (@SonySportsIndia) August 14, 2021