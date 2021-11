IND vs NZ: Kanpur Test में क्यों पक्की लग रही Team India की जीत? इतिहास में छिपा है राज

नई दिल्ली: भारत-न्यूजीलैंड (India vs Australia) के बीच पहले टेस्ट के चौथे दिन 'अजिंक्य रहाणे की सेना' ने कीवी टीम पर शिकंजा कसा और मैच में अपनी पकड़ बना ली. अब 5वें दिन ये फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा.

भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया की दूसरी पारी 234/7 के स्कोर पर घोषित कर दी. तब ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) 61 और अक्षर पटेल (Axar Patel) 28 रन पर नॉट ऑउट थे इस तरह कीवी टीम को 284 रन का टारगेट मिला.

यह भी पढ़ें- IPL नीलामी में उतरने वाले खिलाड़ियों से ज्यादा मौज करेंगे रिटेंड प्लेयर्स! सैलरी जानकर उड़ जाएंगे होश

दूसरी पारी में न्यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट महज 3 रन के स्कोर पर गंवा दिया. रविचंद्रन अश्विन ने 2 रन के निजी स्कोर पर विल यंग (Will Young) को पवेलियन भेज दिया. फिलहाल कीवी टीम ने 1 विकेट खोकर 4 रन बना लिए हैं. टॉम लाथम (Tom Latham) 2 और विलियम सोमरविले (William Somerville) शून्य रन पर नॉट आउट हैं.

Stumps on day four in Kanpur

or , who are you backing to clinch a victory on the final day? #WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/iLHiwrlhch

— ICC (@ICC) November 28, 2021